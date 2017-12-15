Вышеградская четверка финансирует укрепление границ Ливии

Государства Вышеградской четверки - Польша, Венгрия, Чехия и Словакия - предоставят 35 миллионов евро на защиту границ Ливии, ставшей одним из центров распространения нелегальной миграции.

Средства, предоставляемые четверкой в рамках одного из фондов Евросоюза, помогут Италии осуществить давно начатый в Ливии проект. Миграционный кризис "можно разрешить, только защитив внешние границы", - говорится в заявлении, сделанном этой группой государств 14 декабря на саммите ЕС в Брюсселе.

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что проект в Ливии является примером возможного сотрудничества между Вышеградской четверкой и ЕС по вопросам миграционной политики. Государства четверки поддерживают укрепление границ и борьбу с предпосылками миграции, так как эта часть миграционной политики ЕС, по мнению Орбана, "срабатывает".

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер приветствовал решение Вышеградской четверки и заявил, что сегодня он "счастливый человек". Это решение означает, что страны группы "совершенно едины, что касается солидарности с Италией и другими странами", подчеркнул Юнкер. Ранее он не раз говорил, что "шокирован" тем, в каких условиях содержатся беженцы в Ливии.

"То, что в Ливии растет число мигрантов, которые не могут попасть в Европу по Средиземному морю, недостаточное основание для того, чтобы травмировать, убивать и грабить людей, которые находятся в лагерях (для беженцев. - Ред.), походящих больше на тюрьмы", - подчеркнул Юнкер. Глава Еврокомиссии назвал положение беженцев в Ливии "адом" и отметил, что ЕС не может и не будет закрывать на это глаза.