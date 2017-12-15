Евросоюз намерен вернуть 15000 беженцев из Ливии на родину

Европейский Союз планирует до февраля 2018 года отправить в родные страны 15000 беженцев, находящихся в Ливии и стремящихся переправиться в Европу. Об этом заявила в четверг, 14 декабря, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини на встрече с представителями Африканского Союза, ООН и Международной организации по миграции (МОМ).

Возвращение должно осуществляться на добровольной основе. Речь идет о беженцах из африканских стран, прибывших в Ливию и ожидающих возможности переправиться через Средиземное море. В 2017 году с помощью МОМ было возвращено 16500 беженцев, годом раньше их было только 2700. Глава МОМ Уильям Лейси Свинг заявил о прогрессе в решении проблемы.

В настоящее время в Ливии находится по различным данным от 400000 до миллиона транзитных беженцев. Большинство из них живет в лагерях для мигрантов в крайне тяжелых условиях. В конце ноября 2017 года стартовала международная программа помощи беженцам, находящимся в Ливии. Евросоюз выделил на ее реализацию 100 миллионов евро.

В 2017 году 144000 человек достигли Европы морским путем с берегов Северной Африки, прежде всего Ливии. В последнее время ливийские власти при поддержке Евросоюза усилили борьбу с нелегальными перевозчиками беженцев в Европу.