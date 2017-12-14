Польская Lotos подписала контракт на поставку нефти из США

Польская нефтеперерабатывающая компания Lotos подписала контракт на поставку американской нефти морским путем. Об этом сообщила пресс-служба компании 13 декабря.

По данным Lotos, в следующем году будет призведено минимум 5 поставок нефти на НПЗ в Гданьске. Соглашение будет действовать до конца 2018 года, передает НефтеРынок.

В компании отмечают, что в скором времени ожидают прибытие очередного танкера с американской нефтью сорта WTI Midland. В ноябре компания импортировала 600 тыс. барр. нефти из США сорта Domestic Sweet (DSW), а в сентябре 700 тыс. барр. канадского сырья сорта Hibernia.

«Это первый в истории Польши срочный контракт на поставки нефти из США», - сказал глава правления Марчин Ястшембский, подчеркнув, что подписанное соглашение - это часть «реализации стратегии в сфере повышения энергетической безопасности Польши в области энергетики и открытия для совершенно новых, безопасных направлений поставок».

«Подписанное Lotos соглашение повлияет на строительство энергетической независимости Польши и на укрепление энергетической безопасности», - уверен министр энергетики Кшиштоф Тхужевский.

В начале ноября нефтепорт польского Гданьска прибыл первый танкер с американской нефтью для Lotos. Ястшембський тогда заявил, что это начало серии поставок из США и других направлений для уменьшения зависимости от главного поставщика - России.

В сентябре Lotos уже получила нефть из Канады. Ранее тестировалась нефть из Ирана.

Lotos - нефтяная компания, которая занимается разведкой и добычей нефти, ее переработкой, оптовой и розничной продажей нефтепродуктов. Компания владеет национальной сетью автозаправочных станций, а также является производителем и поставщиком бензина, дизельного и авиационного топлива, моторных масел, модифицированного битума и парафина.