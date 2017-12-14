Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем

Владимир Путин пойдет на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца, но надеется на поддержку граждан и политических сил, которые разделяют его взгляды. Об этом он заявил на "большой" пресс-конференции в четверг.

"Это будет самовыдвижение, но я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил - партий и общественных организаций, которые разделяют мой взгляд на развитие страны", - сказал Путин.

"И вообще я рассчитываю на широкую поддержку граждан", - заключил он.

В.Путин также заявил, что пока нет решения о том, кто будет главой его избирательного штаба на грядущих президентских выборах.

"Что касается штаба, то не скрою, мы вчера только об этом говорили: пока окончательного решения нет", - сказал В.Путин.