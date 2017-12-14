Всемирный банк не будет поддерживать геологоразведку нефти и газа

Группа Всемирного банка прекратит финансировать геологоразведку нефтяных и газовых месторождений после 2019 г. из-за опасений по поводу изменений климата.

Как отмечается в заявлении ВБ, посвященному проведению саммита "Одна планета" в Париже, лишь в исключительных случаях будет рассматриваться кредитование нефтегазовых проектов в беднейших странах, при соблюдении двух условий: если такая поддержка позволит малообеспеченным слоям населения получить доступ к электроэнергии, и если проекты не будут противоречить Парижскому климатическому соглашения 2015 г.

К 2020 г. 28% кредитов, выданных ВБ будет направлено на противодействие изменениям климата.

ВБ перестал кредитовать угольные ТЭС и связанные с ними проекты с 2010 г.