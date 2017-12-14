Facebook будет платить налоги в 25-ти странах

Компания Facebook изменит структуру налогообложения таким образом, чтобы платить больше налогов в той стране, где она получает доходы.

Как пишет The Guardian, компания, которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, объявила, что со следующего года перейдет к структуре, при которой рекламные доходы, получаемые ею в определенной стране, будут отражаться на балансе локальных подразделений, а не в Ирландии, где расположена международная штаб-квартира Facebook.

В связи с этим организация будет платить больше налогов в 25 странах, где планируются изменения, включая Францию, Германию и Италию.

Однако в целом увеличение налоговых выплат может оказаться несущественным и будет зависеть от того, каким образом Facebook будет отражать расходы в различных юрисдикциях.

По словам главного финансового директора Facebook Дэвида Уэнера, изменение налоговой структуры потребует "существенных ресурсов" и будет завершено лишь к концу первой половины 2019 года.

"Мы уверены, что переход к структуре локального отражения продаж увеличит прозрачность операций компании для государств и регуляторов по всему миру, призывавших нас к большей открытости данных о выручке на локальных рынках", – заявил Уэнер.

Facebook и ряд других международных технологических компаний столкнулись с обвинениями в том, что они недоплачивают налоги, в частности, в Европе, используя лазейки в законодательстве, позволяющие переводить доходы в Ирландию, где налог на прибыль корпораций существенно ниже, чем во многих других странах.

Ранее Facebook уже перешла к структуре локального налогообложения в Великобритании и Австралии.

В третьем квартале 2017 года выручка Facebook от зарубежных операций составила 5,85 млрд долларов, что составило порядка 57% общей выручки компании.