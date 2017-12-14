Министерская конференция ВТО так и не приняла итоговую декларацию

Министерская конференция Всемирной торговой организации в среду вечером завершила свою работу в Буэнос-Айресе, так и не приняв итоговой декларации из-за существенных разногласий в основном между развитыми и развивающимися странами в вопросах протекционизма.

В то же время был достигнут ряд договоренностей по некоторым направлениям в торговле.

Четырехдневная встреча министров ожидаемо не принесла никаких прорывов с точки зрения крупных торговых договоренностей или соглашений по реформированию ВТО, основные практические итоги касаются сферы регулирования субсидирования рыбной отрасли, регулирования электронной торговли, упрощения процедуры инвестиций, поддержки МСП и регулирования внутреннего рынка услуг.

Главным же разочарованием переговорного процесса стал провал консультаций по дальнейшему снижению субсидий в сельском хозяйстве - они закончились просто ничем.

При этом некоторые документы были приняты консенсусом, то есть всеми странами ВТО. Еще ряд документов в виде договоренностей был принят только частью участников. В большей части договоренностей речь идет лишь о старте переговоров по этим трекам, начиная с 2018 года.

Четыре дня министерской конференции ВТО также не дали и ответа о возможном реформировании институтов и механизмов внутри самой ВТО, о необходимости которого заявляли многие участники конференции. Теперь эта тема будет обсуждаться на площадке самой ВТО в Женеве.

На конференции всеми странами (по сути, единственное важное решение, одобренное всеми странами) было принято решение по рыболовным субсидиям в том контексте, что до следующей министерской встречи в 2019 году должны быть разработаны правила, устанавливающие запрет на предоставление субсидий, способствующих незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу (ННН-промыслу).

В сфере электронной торговли Россия и ряд других стран - в общей сложности порядка 70 - подписали документ, в соответствии с которым в первом квартале 2018 года начнутся масштабные переговоры по выработке соглашения по электронной торговле. При этом Китай, один из лидеров мировой электронной торговли, этот документ не подписал.

Порядка 70 стран в ходе конференции приняли решение о создании в ВТО платформы для обсуждения вопроса об упрощении инвестиций.

Примерно 60 стран приняли решение о продолжении переговоров по внутреннему регулированию в услугах, предполагая их завершение к 2019 году.

Целью таких переговоров является снижение ограничений и издержек, связанных с лицензированием, квалификационными требованиями, техническими стандартами.

Тема сельского хозяйства традиционна является одной из самых сложных на министерских встречах, но на это раз иначе как провалом переговоры не назовешь - никаких договоренностей достигнуто не было.

Порядка 90 стран приняли заявление об учреждении неформальной рабочей группы по содействию участию МСП в мировой торговле.