Последнее обновление: 14.12.2017 14:14

Курсы валют в банках Минска на 14 декабря 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,005 рубля и составил 2,032 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,004 рубля и составил 2,035 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,003 рубля и составила 2,395 рубля, минимальная продажа выросла на 0,001 рубля и составила 2,4 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,45 (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,45(не изменился).

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