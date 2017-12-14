Курсы валют в банках Минска на 14 декабря 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,005 рубля и составил 2,032 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,004 рубля и составил 2,035 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,003 рубля и составила 2,395 рубля, минимальная продажа выросла на 0,001 рубля и составила 2,4 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,45 (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,45(не изменился).