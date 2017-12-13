Курсы валют в банках Минска на 13 декабря 2017 года

По состоянию на 11:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,007 рубля и составил 2,037 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,004 рубля и составил 2,039 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,002 рубля и составила 2,392 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,001 рубля и составила 2,399 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,44 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,45(не изменился).