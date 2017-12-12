Последнее обновление: 12.12.2017 12:42

Курсы валют в банках Минска на 11 декабря 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 2,03 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,004 рубля и составил 2,035 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,004 рубля и составила 2,39 рубля, минимальная продажа не изменилась и составила 2,4 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,44 (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,45(не изменился).

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