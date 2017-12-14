Канада разрешила экспортировать в Украину летальное оружие

Канада сняла ограничение на поставки в Украину автоматического огнестрельного оружия. Это сообщение в среду появилось в официальном органе канадского правительства Canada Gazette.

Теперь "граждане Канады могут подавать заявки на получение разрешения на экспорт автоматического огнестрельного оружия в Украину", которые, однако, "будут отдельно рассматриваться канадскими властями на соответствие оборонной и внешней политике страны", говорится в сообщении.

Это решение Оттавы уже прокомментировал в своем Facebook президент Украины Петр Порошенко.

"Единым фронтом продолжаем укреплять наше партнерство в сфере безопасности для противодействия агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Порошенко, поблагодарив не только Канаду, но и США - в военном бюджете этой страны выделены 350 миллионов долларов на поставки оружия на Украину.

Между тем в России решение канадских властей вызвало протесты.

"Это означает, что Канада берет на себя ответственность за действия украинских силовиков, обученных канадскими инструкторами и оснащенных канадским оружием. Если называть вещи своими именами, Канада прямо выступила против минских соглашений", - заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

А зампред комитета Госдумы по обороне единоросс Юрий Швыткин заявил, что Россия может поднять вопрос о поставках оружия в Украину в Совбезе ООН.