Официальным языком в Молдове может стать румынский

Правительство Молдовы в сред, одобрило проект закона, согласно которому в конституции страны государственный язык будет называться не "молдавским", а "румынским".

Документ предусматривает, в частности, замену закрепленной в 13-й статье Основного закона формулировки "молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики" словосочетанием "румынский язык".

Президент страны Игорь Додон выступил категорически против этой инициативы. По его мнению, "правящий режим" делает все возможное для "раскола молдавского общества". Действия правительства являются нарушением конституции Молдовы, утверждает Додон.

В декабре 2013 года Конституционный суд Молдовы постановил, что декларация о независимости страны (в которой государственным назван румынский язык) превалирует над конституцией. Соответствующий закон, утверждающий изменение в конституцию, может быть принят не ранее, чем через шесть месяцев после внесения предложения в парламент. Чтобы законопроект был принят, за него должны проголосовать не менее двух третей депутатов - 67 из 101.