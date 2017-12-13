Последнее обновление: 13.12.2017 18:00

В Польше "декоммунизируют" названия около 1500 улиц

Названия около 1500 улиц в Польше необходимо изменить в соответствии с законом о декоммунизации, завил журналистам руководитель Института национальной памяти (ИНП) Ярослав Шарек.

Недавно в стране вступил в силу закон о запрете "пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования". Он обязывает местные власти переименовать улицы и площади, носящие "тоталитарные" названия.

В частности, заменить необходимо названия улиц Первой армии Войска польского, 22 июля, 9 мая, Красной армии, Героев Сталинграда, Народного Войска польского, Польского комитета национального освобождения, 10-летия и 40-летия ПНР.

"Для ИНП это была огромная работа, потому что закон охватывает около 1500 улиц в масштабе страны", - сказал Шарек.

В ряде населенных пунктов Польши местные власти уже переименовали улицы, а там, где этого не сделано, данная обязанность переходит к воеводе. Так произошло в Варшаве, где решения о переименовании улиц пришлось принимать воеводе Здиславу Щипере.

Городской же совет Варшавы проголосовал за обжалование в судебном порядке решения мазовецкого воеводы об изменении названий 47 улиц города. Решение было принято большинством голосов представителей оппозиционной "Гражданской платформы" в горсовете польской столицы. Правящая партия "Право и справедливость" имеет в совете меньшинство.

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