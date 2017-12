Британские журналисты начали писать в соавторстве с роботами

Британские газеты начали публиковать статьи, написанные с помощью программного обеспечения RADAR (The Reporters and Data Robots), перекладывающего рутинную часть подготовки материала на робота, сообщает The Financial Times.

Истории хорошо расходятся онлайн и вполне годятся для цитирования в соцсетях, говорит Тоби Грэнвилл, директор по развитию газеты Newsquest, опубликовавшей несколько статей, созданных с использованием новой технологии.

Проект запущен в конце ноября по инициативе британского информагентства Press Association​ и стартапа Google — Urbs Media. В июне Press Association выиграла грант Google на этот проект на сумму. €706 тыс.

Новый софт позволяет включать в статьи, написанные людьми, собранную роботом статистику и другие данные. Робот мониторит заданное информационное поле, освобождая таким образом журналистам время на другие задачи, что может значительно повлиять на результат, утверждает Грэнвилл.

В рамках пилота вышло 20 публикаций.

Среди написанного при помощи RADAR — публикация Express&Star про матерей-одиночек в Вулверхэмптоне, статья Croydon Advertiser об отмене в Кройдоне хирургических операций, от которых зависела жизнь пациентов, и материал Daily Echo о проблеме социальной мобильности в Борнмуте.

Глава британского Национального союза журналистов Мишель Станистрит признает, что нововведение — полезный инструмент, однако она пока не видит возможности передать роботу всю подготовку статьи.

«Проверять контекст и анализ должен журналист. Я не вижу варианта замены. С этической точки зрения принимать решения о том, что можно публиковать, по-прежнему должны люди», - говорит Станистрит.

Пока газеты получают подписку на RADAR безвозмездно. В будущем она станет платной.

Сейчас RADAR пользуется 35 региональных изданий. Разработчики планируют расширить его аудиторию и утверждают, что мощность сервиса составит до 30 тыс. историй в месяц.

RADAR не единственная автоматизированная система-журналист. The Washington Post в 2016 году начала использовать робота для освещения олимпиады в Рио-де-Жанейро. Сейчас искусственный репортер, созданный на основе технологии Heliograf, пишет о выборах губернаторов и конгрессменов и футбольных матчах и сам отправляет написанное в Tweeter. За первый год работы Heliograf написал около 850 постов. Однако The Associated Press, Reuters и USA Today стали использовать искусственный интеллект для подготовки публикаций еще раньше.