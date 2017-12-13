Теплая осень в Европе притормозила рост продаж владельца Zara

Inditex, крупнейший в мире розничный продавец одежды и владелец магазинов Zara, в среду сообщил о замедлении роста продаж в третьем квартале из-за теплой осени в Европе, но аналитики ожидают более оптимистичного окончания года.

Продажи Inditex с августа по октябрь выросли на 6 процентов до 6,3 миллиарда евро ($7,4 миллиарда), совпав с ожиданиями аналитиков. При этом во втором квартале продажи выросли на 9,2 процента, а в третьем квартале прошлого года - на 11,6 процента.

Чистая прибыль в третьем квартале выросла на 2,7 процента до 975 миллионов евро.

“Основной показатель демонстрирует существенное замедление по сравнению с прошлыми кварталами”, - написали аналитики Kepler Cheuvreux. Они добавили, что такой результат в значительной степени уже учтен в акциях Inditex, которые подешевели примерно на два процента с начала года.

Похолодание в ноябре должно было снова поднять продажи компании, считают аналитики.

Inditex сообщил, что его продажи увеличились на 13 процентов без учета колебания валютных курсов с 1 ноября по 11 декабря, так как покупатели активно приобретали теплую одежду из новых коллекций.

По мнению аналитиков, низкий рост продаж и сильный евро сократили маржу валовых продаж в третьем квартале до 58,4 процента, что на 33 базисных пункта ниже, чем годом ранее.

Прибыль Inditex зависит от колебаний евро, поскольку компания производит большую часть своих товаров в еврозоне, чтобы быстро реагировать на модные тенденции, но более половины ее продаж приходится на страны вне валютного блока.