На саммите в Париже создали коалицию "углеродного нейтралитета"

В Париже на климатическом саммите создали коалицию "углеродного нейтралитета".

В коалицию вошли 15 стран, в том числе Франция и Германия. Они согласовали, что нужно не только сокращать выбросы парниковых газов, но и эффективно нейтрализовать выбросы углекислого газа в воздух благодаря, например, высадке деревьев, пишет RFI.

В саммите приняли участие 59 руководителей государств, еще 39 стран были представлены на министерском уровне.

Фонд Билла Гейтса заявил, что выделяет $315 млн на помощь беднейшим странам для адаптации сельского хозяйства к климатическим изменениям.

Всего по итогам саммита привлекли более $600 млн.