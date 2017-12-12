Совмин одобрил проект программы СГ по совершенствованию военной инфраструктуры

Постановлением Совмина №935 от 06.12.2017 одобрен проект программы Союзного государства ”Совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации“.

Как сообщает сайт правительства, документ представлен Министерством обороны и согласован с рядом республиканских органов госуправления.

Министерству обороны поручено внести проект программы на рассмотрение Совета министров Союзного государства.