Деятельность Йеллен на посту главы ФРС получила высокие оценки экономистов - опрос

Деятельность Джанет Йеллен на посту председателя Федеральной резервной системы (ФРС) получила более высокие оценки экономистов, чем ее предшественника Бена Бернанке, свидетельствуют результаты опроса The Wall Street Journal.

В опросе WSJ, который проводился 8-11 декабря 2017 года, приняли участие 62 экономиста. Оценки выставлялись по 100-балльной шкале, для А нужно было набрать не менее 90 баллов, B - 80-89 баллов, С - 70-79, D - 60-69, F - менее 60.

Около 60% респондентов поставили ей высший балл (A), еще 30% - вторую из максимальных оценок (B). Лишь 2% опрошенных сочли работу Дж.Йеллен неудовлетворительной (D), и никто не говорил о полном провале (F).

"Ее заслуги недостаточно оценены. С экономической точки зрения результаты были почти оптимальными", - отметил старший экономист Ameriprise Financial Расселл Прайс.

В январе 2014 года 34% экономистов назвали деятельность Б.Бернанке во главе ФРС максимально успешной (А), 45% посчитали ее "хорошей" (В). При этом 8% участников опроса тогда оценили работу Б.Бернанке как провальную (F).

Между тем мнение экспертов о результативности Дж.Йеллен улучшилось по сравнению с прошлым годом.

"Ее вдумчивое руководство на пути нормализации краткосрочных ставок и сокращения активов на балансе ФРС произвело впечатление на инвесторов по всему мир", - утверждает главный специалист Economic Outlook Group по мировой экономике Бернард Баумол.

Срок полномочий Дж.Йеллен истекает 3 февраля 2018 года.