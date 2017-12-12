Италия ввела режим ЧП из-за прекращения поставок газа из России

Министерство экономического развития Италии объявило о введении чрезвычайного положения в связи с прекращением поставок в страну газа из России из-за взрыва на транзитной газораспределительной станции в австрийском Баумгартене, откуда газ поступал в итальянскую сеть трубопроводов через станцию близ городка Тарвизио (провинция Удине на границе с Австрией).

В сообщении ведомства подчеркивается, что режим ЧП введен в соответствии с национальным законодательством и нормами ЕС.

«Поставки газа итальянским потребителям в любом случае будут обеспечены, так как дефицит импорта будет компенсирован увеличением поставок газа из национальных подземных хранилищ», - говорится в сообщении Минэкономразвития Италии.

Взрыв на газовой станции в Баумгартене, по данным австрийской компании Gas Connect, произошел утром 12 декабря. В результате взрыва и вызванного ими пожара погиб один человек, еще 18 получили ранения и ожоги. Авария на газораспределительной станции привела к прекращению транзита газа в регионы, расположенные к югу и юго-востоку от Баумгартена.