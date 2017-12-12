В ЕС обвинили власть Украины в преследованиях антикоррупционеров

Три депутата Европарламента, которые занимаются вопросами Украины, заявили о "преследованиях" антикоррупционных институтов и активистов украинской властью и выразили в связи с этим свою обеспокоенность. Об этом говорится в совместном заявлении евродепутатов Ребекки Хармс, Дариуша Розати и Майкла Галера.

В частности, они считают, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подверглось "беспрецедентным нападениям". Также депутаты упомянули увольнение главы антикоррупционного комитета Рады Егора Соболева, пишет LIGA.net.

"В этой связи мы хотели бы выразить нашу глубокую обеспокоенность в связи с недавними событиями в области борьбы с коррупцией, в частности беспрецедентными нападениями на антикоррупционные агентства (особенно Национальное антикоррупционное бюро - НАБУ) и увольнением главы антикоррупционного комитета Верховной Рады", - сказано в заявлении.

Евродепутаты отметили, что крайне важно для продолжения реализации программы реформ обеспечить "автономию, пространство и ресурсы" для эффективной работы антикорруптционных органов.

"Антикоррупционным институтам и активистам, которые подвергаются преследованиям со стороны властей, следует, напротив, дать автономию, пространство и ресурсы для эффективной работы и, наконец, освободить страну от чумы коррупции", - отметили депутаты Европарламента.

Также они заявили, что аналогичным образом и судебная система должна быть свободна от любого политического вмешательства, а всех судебные разбирательства должны проходить в соответствии с международными стандартами.

Главы фракций БПП и Народный фронт 6 декабря зарегистрировали законопроект, устанавливающий право Верховной Рады выражать недоверие руководству специализированных антикоррупционных органов. Кроме того, президент, согласно документу, сможет уволить директора НАБУ в случае совершения им не уголовного, а даже администативного нарушения.

7 декабря Рада уволила с должности главы антикоррупционного комитета Егора Соболева.

8 декабря Генпрокуратура открыла производство по факту якобы несанкционированного обыска, проведенного детективами НАБУ в здании Минюста. Бюро расследует производство по возможной коррупции сотрудников Минюста.