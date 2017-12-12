Литовским пограничникам разрешили сбивать неопознанные беспилотники

Литовским пограничникам разрешили использовать огнестрельное оружие и специальные средства удаленного воздействия против неопознанных беспилотников, сообщила во вторник служба защиты государственной границы при МВД Литвы.

"Директор службы защиты госграницы Ренатас Пожела утвердил порядок действий против беспилотных летальных аппаратов, в котором говорится, что пограничники могут использовать специальные средстве удаленного воздействия и огнестрельное оружие против неопознанных беспилотников, наносящих ущерб интересам национальной безопасности государства, угрожающих защите госграницы, несущих угрозу жизни и здоровью людей", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы.

В документе также указаны ограничения, установленные в отношении применения огнестрельного оружия против беспилотников. "Силовые методы и огнестрельное оружие можно использовать в том случае, когда установлено, что у управляющего беспилотным самолетом нет разрешения на полеты в приграничной зоне, а полет беспилотника осуществляется в зоне заставы службы по защите госграницы или в зоне ответственности пограничников", — отмечается в сообщении.

Сбивать беспилотники разрешено исключительно на территории Литвы, если летательный аппарат находится в приграничной зоне у внешней границы, над территориями, где запрещены полеты или над объектами, находящимися под защитой местных властей.

Новый порядок действий против неопознанных беспилотных летательных средств вступит в силу 1 января 2018 года.

По данным ведомства, в этом году инспекторами службы по защите госграницы было зафиксировано 33 случая несанкционированных полетов беспилотников.