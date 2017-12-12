Последнее обновление: 12.12.2017 15:15

После взрыва газового хаба в Австрии в ряд стран были прерваны поставки

Поставки газа в Италию, Словению, Венгрию прерваны после взрыва на газовом хабе OMV в австрийском Баумгартене, сообщил австрийский регулятор.

"Транзитные поставки в направлении Италии, Словении и Венгрии в настоящее время прерваны. Мы работаем над скорейшим снятием ограничений. Когда ограничения могут быть сняты, в настоящее время не ясно", - говорится в сообщении газового регулятора E-Control.

Во вторник утром на газовом хабе OMV в Баумгартене произошел взрыв, при котором, по данным Красного креста, погиб один и ранены 18 человек. Работа газового хаба полностью остановлена.

Центрально-европейский газовый хаб, расположенный в австрийском местечке Баумгартен на границе со Словакией, — международная площадка для торговли газом, входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе. Через газовую станцию Баумгартен прокачивается около трети всех поставок российского газа в Западную Европу.

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