Последнее обновление: 12.12.2017 15:15

Совмин подкорректировал порядок проведения гостехосмотра машин

Постановлением Совмина № 933 от 6 декабря 2017 года внесены коррективы в Положение о порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении.

Как сообщается на сайте правительства, документом скорректирован перечень случаев, при которых УП "Белтехосмотр" переносит отметку в документ (сертификат) о прохождении гостехосмотра. Так, отметка переносится при внесении изменений в свидетельство о регистрации машины (техпаспорт), при выдаче дубликата свидетельства о регистрации авто, а также при выдаче нового документа (сертификата) о прохождении гостехосмотра.

Отметка переносится также при госрегистрации автомобиля новым собственником в период действия разрешения на допуск автотранспора к участию в дорожном движении. Основное условие для переноса данной отметки - подтверждение факта выдачи разрешения на допуск машины к участию в дорожном движении.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

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