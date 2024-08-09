В Беларуси утверждено положение о Реестре автоперевозок пассажиров

Постановлением Совмина № 565 от 1 августа 2024 г. утверждено Положение о государственном информационном ресурсе «Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении».

Под действие положения не подпадают международные автомобильные перевозки пассажиров, автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении и автомобильные перевозки пассажиров, исключенные из сферы действия закона от 14 августа 2007 г. № 278-З «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках».

Полномочия по формированию и ведению реестра, эксплуатации и программно-техническому сопровождению реестра, в том числе путем привлечения сторонних организаций, размещению реестра с использованием ресурса республиканского центра обработки данных в интернете возложены на Транспортную инспекцию Министерства транспорта и коммуникаций.

Для каждого заинтересованного лица в реестре создается личный кабинет пользователя, вход в который осуществляется с использованием личного ключа электронной цифровой подписи, сертификат соответствующего открытого ключа которого издан республиканским удостоверяющим центром Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь.

Постановлением № 565 утвержден порядок предоставления автоперевозчиком, диспетчером автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, диспетчером такси доступа к используемым в своей деятельности информационным системам и ресурсам, а также определена форма учета заказов (выполненных и невыполненных), в том числе полученных с использованием информационных систем и ресурсов.

Кроме того, документом предусмотрена корректировка ряда нормативных правовых актов. Изменения внесены в том числе в Правила автомобильных перевозок пассажиров, утвержденные постановлением Совмина № 972 от 30 июня 2008 г.

Как сообщил Минтранс, в правилах автомобильных перевозок пассажиров:

уточняются требования к информации, содержащейся в электронной кавитации при перевозках автомобилями-такси;

устанавливается порядок видеофиксации выполнения перевозок пассажиров, а также хранения и передачи данных. Так, размещение технического средства видеофиксации должно обеспечивать максимальный угол обзора, включая обзор мест размещения водителя и пассажиров, качество записи должно соответствовать уровню, достаточному для однозначной оценки происходящих перед транспортным средством и в салоне транспортного средства событий с привязкой к дате и времени их фиксации, а также иметь минимальное разрешение 1280 х 720 пикселей;

уточняется норма, что перевозчик обязан заключить с водителем трудовой договор;

индивидуальному предпринимателю, выполняющему перевозки пассажиров автомобилями-такси, предоставляется право не обеспечивать межсменное хранение автомобилей на охраняемых стоянках;

для перевозчиков, самостоятельно осуществляющих прием и передачу заказов, и диспетчеров устанавливается обязанность по обеспечению не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, включения в Реестр полных и достоверных сведений об учете заказов (выполненных и невыполненных), полученных (переданных).

Отдельные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования, иные – с 1 ноября 2024 г.