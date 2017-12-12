Цена биткоина упала до $16.300, объем торговли фьючерсами сократился

Криптовалюта биткоин немного опустилась с рекордных максимумов предыдущих сессий во вторник после месяца резких колебаний и волатильного роста, приведших к началу продаж фьючерсов на биткоин в минувшие выходные.

Биткоин торговался по цене $16.390 на находящейся в Люксембурге бирже Bitstamp, опустившись на полпроцента, или на $80, с предыдущего закрытия.

Крупнейшая и самая известная криптовалюта в мире установила новый рекорд в понедельник, когда ее стоимость составила $17.270, что в двадцать раз превышает стоимость на начало года, поскольку валюта привлекла миллионы новых инвесторов.

Динамика торгов фьючерсами на биткоин на бирже Cboe Futures Exchange оказалась невыраженной: цены показали стабильность, а объемы торгов оказались намного меньше объемов понедельника. Фьючерсы на биткоин на январь составили $17.970.

Контракт Cboe на март 2018 года торговался по цене $18.110.

“Объем торгов был огромным вчера, поскольку цена на биткоин колебалась в очень широком диапазоне на выходных”,- сказал Пак Нок Сун, аналитик криптовалют компании NH Investment and Securities.

“Теперь, когда биржевая цена относительно стабилизировалась, очевидно, что объемы торговли фьючерсами снизятся”,- сказал аналитик.