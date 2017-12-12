Последнее обновление: 12.12.2017 12:42

Загрузка Nord Stream достигала в понедельник 120% от мощности

В понедельник загрузка морского газопровода из России в Германию "Северный поток" (Nord Stream) достигала 120% от его проектной мощности в 55 млрд куб. м в год, свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов.

В годовом исчислении это соответствует 66 млрд куб. м.

Около полудня прокачка по магистрали снижалась, возможно, даже была кратковременная (менее часа) остановка транспортировки. Зато потом до конца дня магистраль работала с увеличенной производительностью.

По итогам газовых суток понедельника магистраль прокачала 166,8 млн кубометров газа. Примерно столько же ожидается и во вторник.

Впрочем, это не рекорд. 29 ноября этого года магистраль фиксировала загрузку в 124% (68 млрд куб. м в годовом исчислении).

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