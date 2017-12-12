Турция заберет с переполненных греческих островов 15 тысяч мигрантов

Греция заключила соглашение с Турцией, согласно которому власти страны ускорят переселение тысяч мигрантов с переполненных островов до наступления зим

“Афины убедили Анкару принимать обратно мигрантов, включая сирийских беженцев, с материка, а не только с Эгейских островов, как это было ранее согласовано в рамках пакта между ЕС и Турцией, заключенного в 2016 году”, - сообщает Euractiv со ссылкой на источники в греческом правительстве.

По данным одного из источников, новое соглашение, достигнутое во время двухдневного визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, имеет целью переместить более 15 тысяч человек, которые находятся в лагерях для беженцев на островах Лесбос, Хиос, Самос, Кос и Лерос.

Отмечается, что лагеря переполнены почти втрое, что заставляет многих мигрантов спать в палатках и создает напряженность с местными жителями.