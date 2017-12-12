В США считают, что ВТО не справляется с главной задачей - развитием торговли

Всемирная торговая организация (ВТО) слишком много времени уделяет рассмотрению жалоб, забывая о главной задаче, для которой она была создана - развитии торговли, заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер на 11-й министерской конференции ВТО в Буэнос-Айресе.

"Мы обеспокоены тем, что ВТО теряет основную цель и становится организацией, сосредоточенной на спорах", - сказал он.

При президенте Дональде Трампе США активизировали критику ВТО, Вашингтон утверждает, что организация не справляется с главной задачей, пишет агентство Bloomberg. Вместе с тем мировая торговля восстанавливается, в 2017 году ее рост усилился впервые с 2014 года.

Большинство из 164-х членов ВТО признают необходимость реформ, поскольку многие механизмы не менялись с момента создания организации в 1995 году и однозначно устарели.

"Слишком часто члены организации считают, что могут исками добиться тех уступок, которые никогда не получат в ходе переговоров", - заявил Р.Лайтхайзер.

При этом США являются главным "жалобщиком" в ВТО и за последние 20 лет выиграли более 90% дел, в которых они выступали истцом, пишет The New York Times.

Однако за тот же период США проиграли 90% разбирательств ВТО, в которых они выступали ответчиком, одной из основных причин является несоблюдение норм, требований и решений организации. В одном из случаев Вашингтон отказывался прекратить субсидирование хлопковой отрасли в течение 10 лет после постановления ВТО в 2004 году.

Едва ли не чаще всех остальных стран объектом претензий со стороны Вашингтона становится Китай. В Буэнос-Айресе США, Евросоюз и Япония, как ожидается, снова выступят единым фронтом против Китая, критикуя излишки мощностей в сталелитейной отрасли и насильственную передачу технологий, пишет Financial Times. Предполагается, что их совместное заявление с критикой в адрес Китая будет опубликовано во вторник.

В ходе выступления в Буэнос-Айресе глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин назвал санкции одной из самых агрессивных форм протекционизма, призвав членов ВТО сделать многостороннюю торговлю свободной от этого явления.

Президент Аргентины Маурисио Макри отметил, что механизмы и принципы, на которых основывается ВТО, не идеальны, однако они позволяют продолжить продвижение вперед.