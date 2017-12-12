В 2018 году процентные ставки в мире могут продемонстрировать максимальный рост - аналитики

Экономисты Уолл-стрит советуют готовиться к максимальному более чем за десятилетие ужесточению денежно-кредитной политики.

В то время как мировая экономика демонстрирует самые быстрые темпы роста с 2011 года, аналитики Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co. прогнозируют, что процентные ставки в развитых странах повысятся в среднем как минимум до 1% в следующем году, что станет самым резким подъемом с 2006 года.

Относительно количественного смягчения, которому в США в 2018 году исполнится 10 лет, Bloomberg Economics прогнозирует, что чистые покупки активов ведущими центробанками сократятся до $18 млрд в месяц в конце 2018 года со $126 млрд в сентябре 2017 года и станут отрицательными в первой половине 2019 года.

Это связанно со все более синхронным ростом мировой экономики, которого наконец может оказаться достаточно для того, чтобы хотя бы немного разогнать инфляцию. Однако регуляторам, включая будущего председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, придется решать, смогут ли они продолжать сворачивание стимулов, не подрывая при этом спрос и не будоража рынки активов.

"В 2018 году нас ждет настоящее ужесточение, - полагает директор по мировой экономике Citigroup Эбрахим Рахбари. - Нынешний расклад, когда финансовые рынки вполне хорошо уживаются с монетарной политикой, сохранится, но ближе к концу года или в 2019 году монетарная политика может стать одним из осложняющих факторов".

Картина может стать более ясной на этой неделе: последние в этом году решения по ДКП примут Федеральная резервная система США, норвежский центробанк, Банк Англии, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Национальный банк Швейцарии (НБШ). В совокупности они устанавливают стоимость заимствований в странах, на которые приходится более трети мировой экономики. Кроме них на этой неделе рассмотрят денежно-кредитную политику еще не менее 10 центробанков.

Как ожидают большинство экспертов, Федрезерв повысит базовую процентную ставку, а ЕЦБ, Банк Англии и НБШ сохранят ее на текущих уровнях.

По оценке Citigroup, средняя ставка в развитых странах достигнет максимума с 2008 года в следующем году, поднявшись на 0,4 процентного пункта - до 1%. JPMorgan прогнозирует рост до 1,2%, то есть более чем на половину процентного пункта с 0,68% в конце 2017 года.

Citigroup ожидает, что в 2018 году ФРС и канадский ЦБ повысят ставки трижды, а регуляторы Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Швеции и Норвегии - по одному разу.

JPMorgan прогнозирует, что ФРС поднимет ставку четыре раза. Это совпадает со средней оценкой аналитиков, опрошенных Bloomberg.