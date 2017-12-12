ЕС облегчает жизнь трансграничным инвесторам

Еврокомиссия сообщила в понедельник о новом "кодекс поведения" в рамках Союза рынков капитала. Он должен помочь государствам-членам ЕС сократить издержки и упростить процедуры внутрисоюзных трансграничных инвестиций.

Кодекс поведения предлагает решения инвесторам, которые в результате применения в странах ЕС разных систем удержания налогов в итоге дважды платят налог с дохода от трансграничных инвестиций.

И в настоящее время инвесторы внутри ЕС имеют право требовать возмещения при двойном налогообложении, но процедуры возмещения сложные, дорогостоящие и занимают много времени.

Рекомендации нового кодекса, разработанные в рамках плана действий Союза рынков капитала, должны ускорить, упростить и стандартизовать эти процедуры, что особенно облегчит жизнь мелким инвесторам.

Как сообщила Еврокомиссия в своем коммюнике, она официально представит "кодекс поведения" на публичных слушаниях 30 января 2018 года.