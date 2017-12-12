Началось расширение терминала СПГ в Свиноуйсьце

Началась подготовка к расширению терминала СПГ (сжиженного природного газа) в Свиноуйсьце. Эта инвестиция вписывается в политику укрепления энергетической безопасности Польши.

Регазификационная мощность терминала увеличится с 5 до 7,5 млрд кубометров газа ежегодно. Об этом заявил уполномоченный правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. Он отметил, что речь идет о создании третьего газохранилища и расширении функций газового терминала.

«Это вопросы, которые непосредственно связаны с рынком. Речь идет о дополнительных функциях и возможностях газового терминала. Работы уже распланированы и сейчас находятся на этапе реализации. Например, будет создана вторая набережная, а также расширены возможности транспортировки газа на суше, в том числе по железной дороге», - сказал Петр Наимский, которого цитирует Польское радио.

Напомним, что решение о расширении терминала СПГ в Свиноуйсьце было принято в апреле этого года.