ФРГ подозревает китайских хакеров в кибершпионаже

Германия подозревает китайских хакеров в кибершпионаже. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщила пресс-служба Федерального ведомства по охране конституции по итогам многомесячного расследования.

В частности, сообщается, что были зафиксированы попытки китайских хакеров при помощи "новых методов" проникнуть во внутренние сети различных ведомств и компаний.

Киберпреступники, говорится в сообщении, нападали на цели не впрямую, а через интернет-провайдера пытались получить доступ к интересующим их источникам информации и установить в сетях ведомств и компаний программы для "скачивания" секретных данных.

Помимо этого, внимание немецких спецслужб привлекла деятельность хакеров в социальных сетях, в частности, LinkedIn. По словам главы Федерального ведомства по охране конституции Ханса-Георга Маасена, "соцсети, особенно LinkedIn, активно используются для поиска источников информации и сбора сведений. Речь идет о широко распространенных попытках проникнуть в парламенты, министерства и ведомства". Свыше десяти тысяч граждан Германии, по данным ведомства, получили запросы на добавление в контакты.

В Пекине отвергают обвинения. В частности, китайская сторона утверждает, что не использовала соцсети для взлома аккаунтов немецких политиков и бизнесменов. "Мы надеемся, что соответствующие немецкие организации, особенно правительственные ведомства, могут высказываться и действовать более ответственно, и не делать того, что не способствует развитию двусторонних отношений", - заявил представитель китайского МИД.