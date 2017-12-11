В Нью-Йорке прогремел взрыв в районе автовокзала

Несколько человек пострадали в результате взрыва в Нью-Йорке, передает местный телеканал WABC.

"Сообщается о незначительном количество пострадавших", - передает телеканал.

Как сообщили в полиции города, взрыв прогремел в районе транспортной станции на Манхэттене. Источник взрыва выясняется, в целях безопасности идет эвакуация трех веток метро.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и спецслужб, а также пожарные машины и машины скорой помощи, уточняет New-York Daily News. По данным издания, полиция задержала человека, предположительно пронесшего некое взрывчатое вещество. Издание также уточняет, что этот человек пока является единственным пострадавшим.

Пожарная служба Нью-Йорка получила сообщение о взрыве в 7.19 утра по местному времени (15.19 по мнск).

О взрыве прроинформировали президента США Дональда Трампа.

Центральный автовокзал Нью-Йорка — один из крупнейших в США. Ежедневно его услугами пользуются 230 тыс. пассажиров.