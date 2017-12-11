Почти 80% россиян нуждаются в "сильной руке" - опрос

Большинство россиян (78%) не отрицает необходимости в определенное время сосредоточить всю полноту власти в одних руках для решения стоящих перед страной задач. Таковы результаты опроса, проведенного Левада-центром.

По данным опроса, 38% респондентов считают, что "в жизни бывают ситуации (например, сейчас), когда в стране необходимо сосредоточить власть в одних руках" (46% в марте 2014 года), а 40% уверены, что "нашему народу всегда нужна сильная рука" (ранее - 31%).

Против этого категорически выступают 17% россиян, которые не хотят допустить, чтобы власть была отдана в руки одного человека, показал опрос, проведенный 24-28 ноября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Основная заслуга за "экономические успехи России, рост благосостояния населения", по мнению большинства россиян, принадлежит президенту Владимиру Путину (61%). Реже они говорят о причастности к этому правительства (21%) и премьера Дмитрия Медведева (12%).

В то же время ответственность за проблемы в стране и рост стоимости жизни респонденты склонны делить между Путиным (49%), правительством (45%) и Медведевым (30%).