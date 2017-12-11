Япония, США, Южная Корея проведут учения по отслеживанию ракетных пусков КНДР

США, Япония и Южная Корея в понедельник начнут двухдневные учения по обнаружению ракетных запусков, сообщили Морские силы самообороны Японии. Учения пройдут на фоне роста напряжённости в регионе из-за стремительно развивающихся программ вооружения КНДР.

На прошлой неделе США и Южная Корея провели масштабные военные учения, которые, как заявила КНДР, показали, что начало войны на полуострове - “свершившийся факт”.

КНДР запускала ракеты в сторону Японии, стремясь к разработке баллистического и ядерного оружия вопреки санкциям ООН и осуждению международного сообщества.

Учения трех стран, обменивающихся информацией об отслеживании баллистических ракет, пройдут в шестой раз, сообщили Морские силы.

В заявлении не было сказано, будут ли в учениях задействована вызывающая споры система противоракетной обороны THAAD.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра сказал, что министерство попросит предусмотреть 730 миллионов иен ($6,4 миллиона)в бюджете слудующего года для строительства новой системы ПРО Aegis Ashore, сообщила телекомпания NHK.

КНДР регулярно угрожает уничтожить Южную Корею, Японию и США, утверждая, что ракетная программа необходима для противодействия американской агрессии. Контингент США в Южной Корее насчитывает 28.500 человек после Корейской войны 1950-1953 года.