Последнее обновление: 11.12.2017 12:54

Беларусь и ЕС готовы начать переговоры о базовом соглашении

Беларусь и Европейский союз готовы начать переговоры о базовом соглашении, но конкретных дат пока нет. Об этом заявилв понедельник заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко на форуме "Европейский союз и "Восточное партнерство": подходы к региональному сотрудничеству".

"Комиссар Хан (еврокомиссар по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан) заявил о готовности начать обсуждение элементов будущего соглашения о партнерстве и сотрудничестве, когда он встречался с нашим премьер-министром на белорусско-европейском инвестиционном форуме в Люксембурге. Это хороший знак", - отметил Олег Кравченко,кооорого цитирует БелТА.

По словам замминистра, белорусская сторона давно была готова начать переговоры о базовом соглашении с Европейским союзом. Однако пока конкретной договоренности об их старте нет.

Какие именно позиции будут отражены в документе и будет ли он похож на базовые соглашения, заключенные Евросоюзом с другими партнерами, сторонам еще предстоит обсудить.

"Мы должны будем сесть за стол и посмотреть, что сможет сделать Европейский союз, что сможем сделать мы. Это будет переговорный процесс, поэтому сейчас рано об этом говорить", - отметил дипломат.

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