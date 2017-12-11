В ряде стран Азии наблюдается "запредельный" разрыв между богатыми и бедными

В ряде стран Азии пропасть между самыми состоятельными и бедными слоями населения достигла рекордного в мире уровня, говорится в новом исследовании Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Его авторы предлагают странам региона вводить налоги на собственность и предметы роскоши, сообщает центр новостей ООН.

Сегодня "сверхбогатые", живущие в Азии, опережают людей этой же категории из Северной Америки и Европы, как по численности, так и по уровню доходов. В то же время доходы бедняков азиатских стран остаются на прежнем уровне.

В исследовании ЭСКАТО отмечается, что коэффициент Джини - показатель, отражающий степень неравенства в распределении доходов в обществе, - в период с 1990 по 2014 год увеличился в регионе с 37 до 48 - почти на 30 процентов.

Эксперты ООН предупреждают, что такой "запредельный" разрыв в доходах чреват экономическими и социальными потрясениями и предлагают азиатским странам изменить налоговую политику.

В регионе практически отсутствуют налоги на собственность и предметы роскоши, которые играют важнейшую роль в перераспределении доходов и в предотвращении чрезмерного неравенства.

Прямой подоходный налог в регионе составляет примерно треть всех налоговых поступлений - 36,%, в то время как в странах Организации экономического сотрудничества и развития - 55,8%.

ЭСКАТО - одна из региональных экономических комиссий ООН. Она была создана в 1947 году для развития регионального сотрудничества в экономической и социальной сферах. В состав Комиссии входят 62 государства - от Турции на западе, до Кирибати в Тихом океане на востоке, от России на севере до Новой Зеландии на юге.

В странах-членах ЭСКАТО в целом проживает более 4 млрд человек. Многие проекты ЭСКАТО связаны с развитием региональных транспортных связей, расширением энергетического взаимодействия, углублением экологического сотрудничества и решением социальных вопросов.