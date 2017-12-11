Последнее обновление: 11.12.2017 12:54

В Дубае откроется сафари-зоопарк за почти $300 миллионов

Дубайский зоопарк Dubai Safari стоимостью в 1 миллиард дирхамов (270 миллионов долларов) откроется для посетителей во вторник, сообщили в муниципалитете города-эмирата.

Зоопарк в большей части работает на солнечной энергии и является экологически чистым проектом. Парк расположился на площади 119 гектаров.

В первой фазе проекта зоопарк разместил 3,5 тысячи животных.

Он построен по принципу открытого "сафари", где можно совершить прогулку на специальном транспорте. Здесь будут расположены "азиатские, африканские и арабские "деревни", а также ветеринарный госпиталь и исследовательский центр, отмечается в сообщении.

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