Украина поднялась в рейтинге крупнейших продавцов оружия

В 2016 году глобальный рынок вооружений впервые за последние пять лет увеличился, свидетельствуют данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Как сообщает БизнесЦензор, мировые продажи оружия выросли, по сравнению с 2015 годом, на 1,9%, а с 2002-м - на 38%.

В рейтинге крупнейших компаний, производящих вооружения, украинское госпредприятие Укроборонпром оказалось на 77-м месте. В 2015 году Укроборонпром был на 84-м месте.

Продажи Укроборонпрома за 2016 год, согласно данным исследования, составили $1,06 млрд.

В 2016 совокупный объем продаж вооружений американскими компаниями, входящих в рейтинг, вырос на 4% и составил $217,2 млрд. Причинами роста стали военные операции США за рубежом, а также приобретение крупных систем оружия другими странами.

Продажи оружия Lockheed Martin - крупнейшего в мире производителя вооружений - выросли на 10,7% в 2016 году, что стало решающим фактором увеличения доли США до 57,9% в общем объеме продаж в рейтинге SIPRI Топ-100.

Доля США на рынке Топ-100 составляет 57,9%. Второе место в списке лидеров в торговле оружием занимают западноевропейские страны, а третье - Россия, ее доля составляет 7,1% общего объема мировых продаж. Суммарный оборот десяти крупнейших российских производителей вооружений вырос на 3,8%, достигнув $26,6 млрд.