Последнее обновление: 11.12.2017 12:54

Standard & Poor's опять снизил рейтинг Венесуэлы

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's вчера, 8 декабря, вновь снизило кредитный рейтинг Венесуэлы по ряду облигаций до дефолтного уровня D (с СС).

Как сообщает агентство, правительство Венесуэлы не заплатило $183 млн по купонам своих глобальных облигаций со сроком погашения в 2023 и 2028 годах.

В ноябре S&P уже снижал рейтинг Венесуэлы по обязательствам в иностранной валюте до уровня SD ("выборочный дефолт"). Тогда власти не выплатили $200 млн по бондам со сроком погашения в 2019 и 2024 годах.

Другое рейтинговое агентство, Fitch, также снизило долгосрочный рейтинг Венесуэлы по обязательствам в иностранной валюте до RD - "ограниченного дефолта" - из-за того, что инвесторы не получили выплат по процентам суверенных облигаций со сроком погашения в 2019 и 2024 годах.

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