S&P опустило до дефолтного уровня долг Венесуэлы в валюте

Международное рейтинговое агентство Standard & Poors (S&P) в понедельник вечером опустило до дефолтного уровня долг Венесуэлы в иностранной валюте после неисполнения графика платежей по процентам.

По сообщению агентства, такое решение принято после неперечисления 200 миллионов долларов официальным Каракасом по глобальным облигациям со сроком погашения в 2019 и 2024 годах. Между тем в конце минувшей недели закончился 30-дневный льготный период для их уплаты.

В итоге рейтинг долговых обязательств Венесуэлы в валюте понижен до уровня SD/D (выборочный дефолт/дефолт) в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Долговые обязательства Венесуэлы в национальной валюте S&P оставил на преддефолтном уровне.

В целом агентство оценило возможность вхождения Венесуэлы в период приостановки платежей в ближайшие три месяца в 50%.

Это происходит на фоне начала переговоров представителей властей Венесуэлы с инвесторами относительно реструктуризации внешнего долга страны. Правительство заявило о "полном успехе" начала переговоров, в то время как сами инвесторы оценили начало процесса как безрезультатное.