Последнее обновление: 15.11.2017 17:19

Fitch снизило рейтинг Венесуэлы до дефолтного уровня вслед за Standard & Poor's

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Венесуэлы в валюте с С до RD (Restricted Default, "ограниченный дефолт").

Решение о понижении рейтинга Венесуэлы связано с невыплатами инвесторам около 200 млн долларов по суверенным облигациям. Эти бумаги должны быть погашены в 2019 и 2024 годах. Льготный период погашения по ним размером в 30 дней истек в понедельник, 13 ноября.

Ранее другое международное агентство - Standard & Poor's - официально объявило о невыполнении Венесуэлой своих обязательств по долгам, а Fitch 4 ноября понизило суверенный рейтинг Венесуэлы до С и заявило о высокой вероятности дефолта в этой стране.

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