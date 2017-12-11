Последнее обновление: 11.12.2017 12:54

Samsung запатентовала смарт-свитер, заряжающий гаджеты

Компания Samsung запатентовала “умный” свитер, который преобразует энергию человека в электричество, сообщает Gagadget.com.

“Это изобретение относится к переносным электронным устройствам, которые активирует датчик с использованием электрической энергии, вырабатываемой электрогенератором, и определяет активность пользователя на основе данных, полученных от датчика”, - говорится в заявке Samsung на патент, поданной в ВОИС (Всемирную организацию интеллектуальной собственности).

Согласно документу, смарт-одежда от Samsung сможет заряжать гаджеты и выполнять другие полезные функции, при этом не требуя подзарядки собственного аккумулятора. Она будет генерировать энергию движения своего владельца. Специальные датчики, размещенные по всей поверхности, будут собирать информацию об активности пользователя, поэтому, скорее всего, такая одежда сможет стать и фитнес-трекером.

Какое количество энергии сможет генерировать изобретение - в Samsung не уточняют, но патент упоминает о «легкой батарее небольшой емкости».

Эта технология сможет применяться как в верхней одежде так и в обуви, перчатках и шляпах.

Возможно, эта одежда пополнит коллекцию бренда Samsung The HumanFit, который в прошлом году представил «умный костюм» и специальный клатч со встроенными солнечными батареями для подзарядки гаджетов.

Умная одежда - уже далеко не редкость для пользователей. В этом году Google и levi's представили смарт-джинсовку Commuter Trucker Jacket, которая может управлять гаджетами по Bluetooth: принимать звонки, переключать песни в плеере и тому подобное.

Кроме того, уже существуют спортивные костюмы, которые следят за состоянием здоровья, головные уборы с BT-гарнитурой, кроссовки с функцией отслеживания активности и маршрута, даже носки с RFID-метками, которые никогда не потеряются.

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