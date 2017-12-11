ООН назвала ежегодный объем взяток в мире

Каждый год в мире тратится $1 трлн на взятки. Об этом говорится в сообщении Организации объединенных наций (ООН), опубликованном в честь Международного дня борьбы с коррупцией, который праздновался накануне в субботу, 9 декабря.

В результате коррупции государства недополучают $2,6 трлн, сумму, эквивалентную 5% мирового ВВП. Согласно данным Программы развития ООН, в развивающихся странах связанные с коррупцией потери превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз.

«В ООН напоминают, что взяточничество — это серьезное преступление, которое подрывает социально-экономическое развитие любого общества. Ни одна страна, ни один регион не застрахован от коррупции», — говорится в сообщении международной организации.

«Эти цифры ошеломляют, но еще больше удивляет то, что лежит за этими финансовыми махинациями — мир страшной нищеты и неравенства, усугубляющийся искажениями в распределении доходов и решениях о государственных расходах, на которые влияет коррупция», — отметил ​глава департамента управления по поддержке миростроительства ПРООН Патрик Кеулерс.

Он упомянул расследования панамских и райских архивов и подчеркнул, что эти материалы журналистов показали масштаб всех скрытых мировых богатств, которые скрываются в офшорах. Он также ссылается на данные аналитиков Oxfam International, которые подсчитали, что африканские государства ежегодно теряют порядка $14 млрд из-за уклонения от налогов. Кеулерс указывает, что эти деньги могли бы пойти на здравоохранение, чтобы спасти жизни 4 млн детей, или на образование, для того чтобы каждый ребенок в африканских странах мог учиться в школе.

Барометр глобальной коррупции 2017 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который в ноябре выпустила Transparency International, показывает, что 38% людей, живущих за чертой бедности, вынуждены платить взятки за доступ к госуслугам. Также авторы исследования пришли к выводу, что высокие уровни взяток связаны с низким уровнем грамотности среди молодежи.