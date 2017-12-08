ЕС и Япония создают крупнейшую зону свободной торговли в мире

Европейская комиссия (ЕК) и Япония согласовали окончательный вариант двустороннего соглашения о свободной торговле, заявила сегодня на пресс-конференции в Брюсселе член ЕК по торговле Сесилия Мальмстрём.

"Фактически данное торговое соглашение является крупнейшим из когда-либо согласовывавшихся нами", - сказала С.Мальмстрём.

В результате его заключения будет создана самая большая зона свободной торговли в мире. Страны, на долю которых приходится около 30% мирового ВВП, ликвидируют 99% существующих таможенных тарифов. Япония - вторая из стран G7 после Канады, с которой единая Европа достигает подобных договоренностей.

"Миру направлен ясный сигнал о том, что ЕС и Япония стремятся удержать мировую экономику на пути свободных, открытых и справедливых рынков с ясными и прозрачными правилами, которые полностью соблюдают и поддерживают наши ценности и помогают в борьбе с соблазном протекционизма", - говорится в совместном заявлении главы ЕК Жана-Клода Юнкера и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Несмотря на объявление, стороны не договорились о защите инвестиций - последнем препятствии на пути свободной торговли между ними. Обсуждение этого вопроса продолжится уже в новом году, пишет Politico.

"Мы договорились, что нам нужно еще немного времени, чтобы понять, как двигаться дальше", - сказала по этому поводу С.Мальмстрём.

ЕС настаивает на применении новой системы инвестиционных судов для урегулирования споров (ICS), Япония отдает предпочтение более традиционной схеме урегулирования споров между инвесторами и государством (ISDS). Этот механизм используется в тех случаях, когда иностранные государства национализируют имущество инвесторов, принимают законы, нарушающие международные торговые соглашения, или пристрастно относятся к компании.