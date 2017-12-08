Беларусь заключила контракт на поставку нефтепродуктов через российские порты

Беларусь заключила контракт на поставку партии нефтепродуктов с транспортировкой через российские порты.

"Мы будем выставляться на условиях продажи услуги. Уже есть один из российских покупателей на 72 тыс. тонн, он выберет эти объемы в декабре-январе", - сказал

председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко.

По его словам, соответствующий контракт на поставку через российские порты уже заключен.

И.Ляшенко также отметил, что в 2018 году экспорт белорусских нефтепродуктов через российские порты может составить до 1 млн тонн при наличии выгодных экономических условий, сообщают российские СМИ.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил прописывать для белорусских нефтеперерабатывающих заводов строгое обязательство использовать российскую инфраструктуру для перевозки нефтепродуктов.

"Российские железные дороги" с 10 марта 2017 года увеличили с 25% до 50% скидку на перевозки нефтепродуктов в цистернах со станций Барбаров и Новополоцк в направлении припортовых станций Северо-Запада РФ. Однако в Беларуси считали эту скидку недостаточной для того, чтобы такие поставки были рентабельными.