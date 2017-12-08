СМИ узнали о требовании отчета от вице-премьера Таиланда о часах и кольце

Национальная антикоррупционная комиссия Таиланда (NACC) потребовала от вице-премьера Правита Вонгсувана объяснить происхождение бриллиантового кольца и часов, в которых он был замечен на одной из фотографий.

Комиссия дала вице-премьеру, который также возглавляет Министерство обороны, 30 дней на ответ, пишет Thai Visa News.

Часы, напоминающие одну из моделей Richard Mille ручной работы из лимитированной коллекции, могут стоить от $80 тыс. до $400 тыс., предполагает Thai PBS.

7 декабря Вонгсувана пропустил заседание правительства, чтобы избежать внимания СМИ, отмечает Thai Visa News. Также по данным издания, часы не были задекларированы, когда чиновник вошел в состав правительства в 2014 году. Антикоррупционная комиссия пока не дала ответа на вопрос о том, так ли это. Сам Правит Вонгсувана утверждает, что является владельцем часов «уже долгое время».

StarOnline пишет, что вице-премьер пообещал ответить на запрос антикоррупционной комиссии.