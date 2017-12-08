Выброс рутения-106 в атмосферу в России связали со сгоревшим спутником

Комиссия, изучавшая вопрос выброса рутения-106 на Южном Урале, сообщила, что причиной загрязнения мог быть сгоревший в атмосфере спутник, на борту которого находился источник этого изотопа с высокой суммарной активностью. Об этом говорится в материалах комиссии (есть у РБК).

Ранее экологами озвучивалась версия о том, что причиной выброса стала авария на предприятии «Маяк», входящем в «Росатом». В Росгидромете лишь сообщили, что наиболее сильные выбросы были зафиксированы на Южном Урале, а затем загрязнение начало распространяться на запад из-за циклона. Причем через несколько дней после выброса на Урале более сильный фон был зафиксирован в Румынии.

«Учитывая, что эти территории (Южный Урал и Восточная Европа) находятся на удалении более двух с половиной тысяч километров, сложившаяся картина может указывать на наличие другого источника выбросов», — говорится в выводе комиссии.

В материалах также рассказывается о том, что ни один из 250 сотрудников «Маяка», прошедших контроль на спектрометре излучения человека, не был подвержен излучению рутения-106.

В пресс-службе «Роскосмоса» не стали комментировать сообщение межведомственной комиссии о том, что рутений-106 мог попасть в небо со сгоревшего в атмосфере спутника. «Нужно дождаться итогов работы комиссии и только после этого уже что-то комментировать», - пояснили РБК в пресс-службе.

В состав комиссии вошли директор службы генерального инспектора «Росатома» Владимир Болтунов и др представители госкорпорации, замдиректора Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук Рафаэль Арутюнян, замначальника управления надзора и контроля в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия Федерального медико-биологического агентства Надежда Поцяпун.

Первыми о повышении концентрации рутения-106 заявили европейские страны. МАГАТЭ еще в начале октября сообщило, что рутений-106 был обнаружен в атмосфере ряда европейских стран, причем максимальная его концентрация (145 миллибеккерелей (мБк) на кубометр) была зафиксирована в Румынии 30 сентября. Немецкое ведомство по радиационной защите предположило, что выброс произошел на Южном Урале. Организация «Гринпис Россия» предъявила более предметные обвинения, указав, что выброс произошел вблизи предприятия «Маяк».

В «Росатоме» в ответ заявили, что Россия не причастна к загрязнению. Обсуждение радиационного выброса в публичном поле привело к тому, что Росгидромет в итоге опубликовал отчет о загрязнении на Южном Урале в период с 25 сентября по 1 октября. Загрязнение впервые было зафиксировано 26 сентября двух пунктах измерения на Южном Урале недалеко от Озерска, где расположен «Маяк». Загрязнение было экстремально высоким: превышение показателей предыдущего месяца составило 986 и 440 раз, но меньше опасных значений. К 28 сентября загрязнение распространилось на европейскую часть России (рутений-106 зафиксировали в Волгограде, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге), а затем и на север Европы.

«Возникли условия для активного восточного переноса воздушных масс и загрязняющих веществ с территории Южного Урала и южной Сибири в район Средиземноморья и, затем, на север Европы», — отмечалось в релизе Росгидромета.

Предприятие «Маяк» заявляло, что в 2017 году источники из рутения-106 не производились, а «превышения поступления радионуклидов со стороны предприятия в атмосферу не было зарегистрировано»

Ранее академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков высказал мнение, что падение спутника, даже списанного, заметили бы заранее. «Все орбиты захоронения отработавших свой срок космических аппаратов такого типа отслеживаются, причем особенно тщательно американскими средствами слежения. Если бы действительно существовала угроза схода с орбиты такого спутника, шумиха началась бы раньше, причем не в России», — говорил он. Главный редактор портала Atominfo Александр Уваров с ним согласился, по его словам, у рутения-106 слишком короткий период полураспада, чтобы он мог сохраниться в металлоломе в такой концентрации, чтобы обеспечить заражение половины Европы.

Рутений-106 — это продукт деления, содержащийся в отработанном ядерном топливе, его период полураспада составляет чуть более года (373,59 дня).