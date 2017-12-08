Apple начинает осваивать блокчейн

Apple занимается разработкой системы для создания и подтверждения временных отметок на блокчейне.

Это следует из патентной заявки, опубликованной Бюро по патентам и товарным знакам США, передает Insider Pro.

Программа компании способна подтверждать правильность временных отметок путем комбинирования различных аспектов технологии блокчейн и инструментов инфраструктуры сертификации открытых ключей (PKI).

Это позволит привязывать отдельный фрагмент данных к транзакции в блокчейне, фиксируя информационную составляющую в определенный момент времени.

Изменение этой составляющей приведет к автоматическому созданию еще одной транзакции, свидетельствующей о том, что изменения действительно были внесены.

В своей заявке Apple описывает три метода создания временных отметок, один из которых подразумевает использование блокчейна.

Apple отмечает, что система будет работать как составная часть более сложной архитектуры, подразумевающей сразу несколько проверок. Другими словами, дополнительная система будет подтверждать корректность временной отметки после создания блока, но до добавления его в основной блокчейн.

Блокчейн заинтересовал Apple в связи с преимуществами безопасности, обусловленными децентрализованностью технологии.

Разработанная Apple система не только позволяет создавать неизменяемые и проверяемые временные отметки, но и будет защищена от злоумышленников.