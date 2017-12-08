Volkswagen отзывает в России более 30 тыс. автомобилей Polo Sedan

Российское представительство немецкого автомобилестроительного концерна Volkswagen AG ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает в РФ 30,777 тыс. Volkswagen Polo Sedan.

Как говорится в сообщении Росстандарта, речь идет об автомобилях, реализованных c 2015 г. по 2017 г., с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

"Причиной отзыва транспортных средств является недостаточная длина провода втягивающего реле стартера, что может привести к невозможности запуска двигателя", - говорится в сообщении.

В рамках отзывной кампании на автомобилях будет проведена проверка состояния провода и при необходимости произведен ремонт.

Уполномоченные представители ООО "Фольксваген Груп Рус" уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под указанный отзыв, о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Вместе с тем владельцы могут самостоятельно определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Автомобили VW Polo Sedan производятся на заводе Volkswagen под Калугой.